Stage Femmes // Paddle et Randonnée Palmée Kerlouan, samedi 6 juillet 2024.

Stage Femmes // Paddle et Randonnée Palmée Kerlouan Finistère

Profitez de la magie du paddle et de la randonnée palmée autour du phare du Pontusval ! Vivez un cocktail de sport, de loisirs, d’échanges, de déconnexion, de respiration et de nature !

Journée paddle et randonnée palmée exclusivement réservée aux femmes (à partir de 16 ans) encadrée par 2 monitrices. Découvrez la beauté de Pontusval en naviguant avec Helen Trehoret et Nadia Pujol. Nous veillerons à ce que vous passiez une journée parfaite dans cet endroit des plus parfaits.

Venez en solo ou avec vos copines / fille et maman !

Tenue conseillée Combinaison intégrale ou shorty, chaussons néoprène ou chaussures pouvant aller dans l’eau et chapeau conseillé. Et pensez à la crème solaire. .

Début : 2024-07-06 10:00:00

fin : 2024-07-06 17:00:00

Meneham

Kerlouan 29890 Finistère Bretagne barrachousup@gmail.com

