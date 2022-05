Stage Feldenkrais Notre bassin, un centre de stabilité au service de notre mobilité »

2022-09-25 10:00:00 – 13:00:00

Stage Feldenkrais Notre bassin, un centre de stabilité au service de notre mobilité

Être bien dans son assiette ! Explorons la mobilité de notre bassin au service de l'ensemble de nous même. Agnès Dufour est praticienne Feldenkrais. Cette méthode de prise de conscience par le mouvement propose d'aller en douceur vers une meilleure conscience kinesthésique de soi, par le jeu et l'expérience. Ouvert à tous, quelle que soit votre condition physique.

TARIF : 45 euros (+ adhésion annuelle 10 euros)

Contact: tinuviele.parmentier@lilo.org +33 6 24 32 15 53
https://tinuvieleparmentier.com/

