STAGE FELDENKRAIS Centre Paris Anim’ Jean Verdier, 25 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 25 au 29 octobre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 19h à 20h30

payant

Corps et esprit, Souplesse et mobilité, Le bien être en mouvement

LA METHODE :

Le Feldenkrais est une méthode pédagogique qui explore les liens entre le corps et l’esprit. Des séquences de mouvements déterminées sont effectuées par les élèves, suivant des instructions orales. Chacun est invité à mettre de côté l’esprit de compétition et l’idée de “bien faire” pour chercher dans toute situation le confort, la fluidité et la satisfaction esthétique en mouvement. Au cours d’une leçon, les moyens musculaires et squelettiques mis en œuvre pour effectuer un mouvement évoluent, et les élèves développent une perception nouvelle de celui-ci. Ceci permet d’effectuer ce mouvement d’une manière plus aisée et de remettre en question nos habitudes posturales et motrices. Pour plus de liberté au quotidien.

L’ENSEIGNANT :

Simon Tilche est un jeune élève praticien qui pratique la méthode Feldenkrais depuis 2013. Après avoir subit une grande perte de mobilité, il commence à retrouver goût à la vie en pratiquant Feldenkrais de manière intensive. Aujourd’hui il s’est formé pour être en mesure de transmettre le bonheur

d’étendre sa liberté de mouvement et même pourquoi pas, de découvrir des capacités d’action complètement nouvelles.

Inscrivez-vous directement sur le site du Crl10 en cliquant sur ce lien

Animé par Simon Tilche

Consultez la plaquette de toutes nos activités 2021-2022 en cliquant sur ce lien.

Animations -> Stage

Centre Paris Anim’ Jean Verdier 11 rue de Lancry Paris 75010

5 : Jacques Bonsergent (189m) 3, 5, 8, 9, 11 : République (315m)



Contact :Centre Paris Anim’ Jean Verdier 01 42 03 00 47 info-jv@crl10.net https://crl10.aniapp.fr/ https://www.facebook.com/JeanVerdierCRL10/ 0142030047 info-jv@crl10.net

Animations -> Stage

Date complète :

2021-10-25T19:00:00+02:00_2021-10-25T20:30:00+02:00;2021-10-26T19:00:00+02:00_2021-10-26T20:30:00+02:00;2021-10-27T19:00:00+02:00_2021-10-27T20:30:00+02:00;2021-10-28T19:00:00+02:00_2021-10-28T20:30:00+02:00;2021-10-29T19:00:00+02:00_2021-10-29T20:30:00+02:00

STAGE FELDENKRAIS