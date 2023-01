Stage Feldenkrais – A plat ventre : « quel animal êtes-vous ? » Cahors Cahors OT CVL Castelnau-Montratier Catégories d’Évènement: Cahors

Lot

Stage Feldenkrais – A plat ventre : « quel animal êtes-vous ? » Cahors, 22 janvier 2023, Cahors OT CVL Castelnau-Montratier . Stage Feldenkrais – A plat ventre : « quel animal êtes-vous ? » 201 Rue Georges Clemenceau MJC de Cahors Cahors Lot MJC de Cahors 201 Rue Georges Clemenceau

2023-01-22 10:00:00 10:00:00 – 2023-01-22 13:00:00 13:00:00

MJC de Cahors 201 Rue Georges Clemenceau

Cahors

Lot 16 EUR Amenez un tapis de sol, un plaid et des chaussettes, le temps est frais ! La position à plat ventre est parfois un défi, parfois simplement inhabituelle, parfois à explorer plus diversement

Quelle mobilité avons-nous dans cette position ? Quel confort ? Quels appuis ?

Je vous propose de nous plonger dans cette exploration le temps d’un dimanche matin, de 10h à 13h Inscription auprès de la MJC de Cahors :

05 65 22 62 62 – accueilmjc@wanadoo.fr ©Champ_De_Gestes

MJC de Cahors 201 Rue Georges Clemenceau Cahors

dernière mise à jour : 2023-01-17 par OT CVL Castelnau-Montratier

Détails Catégories d’Évènement: Cahors, Lot Autres Lieu Cahors Adresse Cahors Lot OT CVL Castelnau-Montratier MJC de Cahors 201 Rue Georges Clemenceau Ville Cahors OT CVL Castelnau-Montratier lieuville MJC de Cahors 201 Rue Georges Clemenceau Cahors Departement Lot

Cahors Cahors OT CVL Castelnau-Montratier Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cahors-ot-cvl-castelnau-montratier/

Stage Feldenkrais – A plat ventre : « quel animal êtes-vous ? » Cahors 2023-01-22 was last modified: by Stage Feldenkrais – A plat ventre : « quel animal êtes-vous ? » Cahors Cahors 22 janvier 2023 201 rue Georges-Clémenceau MJC de Cahors Cahors Lot cahors Lot OT CVL Castelnau-Montratier

Cahors OT CVL Castelnau-Montratier Lot