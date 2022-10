Stage famille Nichoir ! Caniac-du-Causse Caniac-du-Causse Catégories d’évènement: Caniac-du-Causse

Lot Caniac-du-Causse 5 EUR 5 30 Pour toucher du bois, apprendre à manipuler des outils et être prêt pour le printemps prochain quand les nichées arriveront. Stage d’une après-midi

Pour qui ? : pour les enfant de plus de 7 ans accompagné d’un adulte

minimum 2 enfants + adultes – maximum 4 enfants + 4 adultes

Prix : Adulte 15€+ 15€ adhésion association (si non-adhérent.e 2022-23)

Enfant 5€ + présentation assurance extra scolaire (couverture en cas d’accident subi – individuelle corporelle- ou causé – responsabilité civile) Formateurs : Nino Bronner

Réservation obligatoire : Pas de chaussures ouvertes à l’atelier et si vous avez une visseuse, venez avec :) ! Ami Bois, tiers lieu unique, atelier partagé au cœur de la Braunhie valorise le bois du Causse et ouvre souvent ses portes pour nous montrer, partager, échanger sur leur savoir-faire. Toute l’année, des stages sont proposés pour leurs adhérent.e.s et non adhérent.e.s et invitent à découvrir le travail du bois, tout en fabriquant des objets. +33 6 61 76 63 43 Ami bois

