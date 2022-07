Stage famille Caniac-du-Causse, 27 juillet 2022, Caniac-du-Causse.

Stage famille

Ami Bois Lieu-dit Clavel Caniac-du-Causse Lot Lieu-dit Clavel Ami Bois

2022-07-27 – 2022-07-27

Lieu-dit Clavel Ami Bois

Caniac-du-Causse

Lot

15 30 EUR Cet été, Ami Bois propose plusieurs stages les mercredis pour créer votre jeu et repartir avec !

Les stages sont animés par Nino Bronner, qui vous apprend à fabriquer votre puissance 4:

Il s’agit d’un jeu de stratégie pour tout âge. Le but du jeu est d’aligner 4 pions horizontalement, verticalement ou diagonalement.

Pas de chaussures ouvertes à l’atelier, et si vous avez une visseuse, vous pouvez venir avec ! Stage avec minimum 4 personnes / maximum 6, réservation obligatoire. Pour les enfant de plus de 7 ans accompagné d’un adulte.

Ami Bois est un tiers lieu unique, atelier partagé qui valorise le petit bois du Causse. Au centre de la Forêt de la Braunhie, en plein cœur du Parc naturel régional des Causses du Quercy, l’atelier partagé Ami Bois propose des temps de rencontre, d’échanges et d’apprentissage qui vous permettent de créer et d’échanger.

+33 6 61 76 63 43

Cet été, Ami Bois propose plusieurs stages les mercredis pour créer votre jeu et repartir avec !

Les stages sont animés par Nino Bronner, qui vous apprend à fabriquer votre puissance 4:

Il s’agit d’un jeu de stratégie pour tout âge. Le but du jeu est d’aligner 4 pions horizontalement, verticalement ou diagonalement.

Pas de chaussures ouvertes à l’atelier, et si vous avez une visseuse, vous pouvez venir avec ! Stage avec minimum 4 personnes / maximum 6, réservation obligatoire. Pour les enfant de plus de 7 ans accompagné d’un adulte.

ami bois

Lieu-dit Clavel Ami Bois Caniac-du-Causse

dernière mise à jour : 2022-07-02 par