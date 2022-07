Stage famille, 10 août 2022, .

Stage famille



2022-08-10 – 2022-08-10

Cet été, Ami Bois propose plusieurs stages les mercredis pour créer votre jeu et repartir avec !

Les stages sont animés par Nino Bronner, qui vous apprend à fabriquer votre passe-trappe. Il s’agit d’un jeu traditionnel très dynamique constitué d’un plateau divisé en deux camps et le but du jeu est de faire passer ses palets dans le camp adverse à travers une trappe étroite, aménagée dans le séparateur central du dispositif. Avec les beaux jours, ce sera un formidable jeu d’extérieur pour des parties endiablées. Pas de chaussures ouvertes à l’atelier, et si vous avez une visseuse, vous pouvez venir avec ! Stage avec minimum 4 personnes / maximum 6, réservation obligatoire. Pour les enfant de plus de 7 ans accompagné d’un adulte.

Ami Bois est un tiers lieu unique, atelier partagé qui valorise le petit bois du Causse. Au centre de la Forêt de la Braunhie, en plein cœur du Parc naturel régional des Causses du Quercy, l’atelier partagé Ami Bois propose des temps de rencontre, d’échanges et d’apprentissage qui vous permettent de créer et d’échanger.

Cet été, Ami Bois propose plusieurs stages les mercredis pour créer votre jeu et repartir avec !

Les stages sont animés par Nino Bronner, qui vous apprend à fabriquer votre passe-trappe. Il s’agit d’un jeu traditionnel très dynamique constitué d’un plateau divisé en deux camps et le but du jeu est de faire passer ses palets dans le camp adverse à travers une trappe étroite, aménagée dans le séparateur central du dispositif. Avec les beaux jours, ce sera un formidable jeu d’extérieur pour des parties endiablées. Pas de chaussures ouvertes à l’atelier, et si vous avez une visseuse, vous pouvez venir avec ! Stage avec minimum 4 personnes / maximum 6, réservation obligatoire. Pour les enfant de plus de 7 ans accompagné d’un adulte.

dernière mise à jour : 2022-07-02 par