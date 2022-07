Stage famille

2022-07-20 – 2022-07-20 Ami Bois est un tiers lieu unique, atelier partagé qui valorise le petit bois du Causse. Au centre de la Forêt de la Braunhie, en plein cœur du Parc naturel régional des Causses du Quercy, l’atelier partagé Ami Bois propose des temps de rencontre, d’échanges et d’apprentissage qui vous permettent de créer et d’échanger. dernière mise à jour : 2022-07-02 par

