Stage familial : égalité homme femme Chez Moi & Mes Enfants, le Tiers-lieu, 20 février 2023, Paris.

Du lundi 20 février 2023 au mercredi 22 février 2023 :

. payant

Participez à un stage familial instructif portant sur l’égalité femme/homme !

L’occasion de s’informer et se sensibiliser en famille dans une ambiance conviviale & fun ! Ce stage est organisé en partenariat avec Moi & Mes Enfants x La Compagnie à l’Affut x Débrouille & Compagnie.

Au programme ?

Des ateliers autour de l’égalité des genres, les droits des femmes & les femmes influentes de l’histoire. Un vrai moment pour en apprendre plus sur l’égalité dans sa globalité avec des ateliers tant pratiques que théoriques.

Les informations pratiques ?

Lundi 20 février : 17h30 – 19h30 ; animé par la Compagnie à l’Affut

Mardi 21 février : 15h – 17h (30min de pause) puis 17h30 – 19h30 ; animé par la Compagnie à l’Affut x Débrouille & Compagnie

Mercredi 22 février : 15h – 17h ; animé par Débrouille & Compagnie

Zoom sur les intervenants ?

Débrouille & Compagnie

À la Débrouille Compagnie vous trouverez : des ateliers de récupération créative pour tout type de publics, des activités de création collective, des expositions, des formations et même une boutique pour avoir accès aux créations venues du monde entier ! Avec la Débrouille, on réalise soi-même, on échange, observe, touche, écoute, manipule, crée à partir de matériaux récupérés au sein de l’association.

Pour en savoir +

Compagnie à l’Affût

Créée en 2002, à l’initiative de Nour Jlassi, la Compagnie à l’Affût revendique son caractère social et solidaire et s’inscrit dans une démarche de démocratisation de l’accès à la culture et la pratique artistique dans les quartiers populaires de Paris. Elle tente, par le biais du spectacle vivant, de créer une dynamique génératrice de lien social, d’échange entre les habitant.e.s et de dialogue intergénérationnel.

Pour en savoir +

Informations complémentaires

Quand ? Du lundi 20 février au mercredi 22 février, l’horaire varie en fonction des jours (entre 15h et 19h30)

Où ? Chez Moi & Mes Enfants : le Tiers-lieu, 84 boulevard Vincent Auriol, 75013 Paris

Tarifs ? Découvrez nos offres : DÉCOUVERTE / ESSENTIEL / INTÉGRALE

Point de contact ? hello@moi-et-mes-enfants.com

Veuillez vous présenter 10 minutes avant le début de l’événement et veillez à nous prévenir en amont pour tout contretemps/ retards/ empêchements.

Si vous souhaitez annuler votre inscription, il faut le faire 48h avant et l’équipe s’engage à vous faire un avoir correspondant à la moitié du prix de l’activité. Passé ce délai, l’association ne fait pas de remboursement ni d’avoir.

En cas d’annulation de l’événement de la part de Moi & Mes Enfants, l’équipe s’engage à vous faire un avoir du prix de l’activité.

Chez Moi & Mes Enfants, le Tiers-lieu 84 boulevard Vincent Auriol 75013 Paris

Contact : hello@moi-et-mes-enfants.com https://www.facebook.com/moietmesenfantsasso https://www.facebook.com/moietmesenfantsasso https://www.helloasso.com/associations/moi-et-mes-enfants/evenements/stage-familial-egalite-pour-tous

