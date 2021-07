Mauvezin Mauvezin Hautes-Pyrénées, Mauvezin Stage : Fabrique de pain à l’ancienne Mauvezin Mauvezin Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Stage de fabrication de pain à l'ancienne.

Au Moulin de la Ribère “un authentique moulin à eau au cœur des Pyrénées”.

Avec le savoir- faire du meunier et les maîtres boulangers, venez découvrir et participer à la fabrication pain.

Pétrissage, façonnage et boulage n’auront plus de secret pour vous, chacun pourra fabriquer et emporter son propre pain. Réservation et renseignement au 05 62 39 05 51 +33 5 62 39 05 51 http://www.moulindelaribere.com/ dernière mise à jour : 2021-07-22 par

