Stage fabrication de jouets électriques recyclés Centre Paris Anim' Grange aux Belles Paris

Paris

Stage fabrication de jouets électriques recyclés Centre Paris Anim' Grange aux Belles, 2 mai 2023, Paris. Du mardi 02 mai 2023 au vendredi 05 mai 2023

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 16h00

Public enfants adolescents. A partir de 7 ans. Jusqu'à 14 ans. payant 19.20€ inscription en ligne ou sur place +5€ de frais pour une première inscription. Un stage mêlant recyclage – science et électronique! Découvre comment créer des jouets 100% recyclés et fonctionnels à base de bouteilles, de piles usagées, de bouchons et tout autres objets plastiques que tu peux réutiliser. Une manière amusante d'apprendre plein de nouvelles choses sur le recyclage et l'électronique tout en t'impliquant pour la planète. stage enfants – ados âge: de 8 à 14 ans > prévoir des bouteilles plastiques et du carton à recycler. Animé par Samir de l'association Cogito. Centre Paris Anim' Grange aux Belles 6 Rue Boy-Zelensky 75010 Paris

Association Cogito Stage fabrication de jouets électriques à partir de produits recyclés / vacances de printemps 2023

