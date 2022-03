Stage / Fabrication d’ un Vitrail Martel Martel Catégories d’évènement: Lot

Stage / Fabrication d' un Vitrail Martel, 25 avril 2022

2022-04-25 09:00:00 – 2022-04-25 18:00:00

Martel Lot 400 EUR 400 Toutes les étapes de fabrication : dessin, tracé, choix des verres et coupe, mise en plomb, soudure, masticage et nettoyage.

Possibilité de prendre des mesures chez vous.

Atelier Léo Amer. Restauration. Sur réservation. +33 5 65 37 40 07

