STAGE EXPLORATION DU CHANT ET DE LA VOIX Les Rairies, samedi 1 juin 2024.

Venez découvrir un week-end enchanteur dédié au chant et à la voix aux Rairies !

L’association RVM Rencontres, Voix, Mouvement vous propose un week-end d’exploration de la voix et du chant aux Rairies. Sous la houlette d’Eric, explorez votre potentiel vocal au travers de méthodes issues du chant lyrique adaptées à la variété, au jazz et au chant classique. Chaque demi-journée débutera par un échauffement corporel et vocal collectif. Ensuite, chaque participant guidé par Eric explorera individuellement sa voix et son chant à partir d’une ou deux chansons/mélodies qu’il aura choisies.

Béatrice accompagne le travail et animera un cercle de chant intuitif le dimanche matin. Des temps individuels pris avec elle permettront à ceux qui le souhaitent de compléter le travail et / ou de découvrir le chant intuitif

A l’issue de cette journée, un concert aura lieu le Dimanche 2 juin à 18h sur place.

Ne manquez pas cette opportunité de découvrir et de partager votre chant et aussi de vivre un moment convivial de partage et de joie !

Tarif indicatif pour le week-end 130€ (+ adhésion annuelle de 10€ à l’association RVM)

Renseignements et réservations au 06 09 09 99 26

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 10:00:00

fin : 2024-06-02 17:00:00

La Libre Pensée

Les Rairies 49430 Maine-et-Loire Pays de la Loire

