Stage explorateurs 10/17 ans

Noirlac Bruère-Allichamps

2022-10-24 09:30:00 – 2022-10-28 17:00:00

Devenez apprentis chercheurs et chercheuses en explorant le bocage de Noirlac, un vrai laboratoire à ciel ouvert ! Au programme : découverte de la nature, fabrication d'un herbier, recueil de traces et d'indices d'animaux…

