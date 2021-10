Paris Centre Paris Anim' Chateau Landon île de France, Paris STAGE ÉVEIL SCIENTIFIQUE ET RECYCLAGE Centre Paris Anim’ Chateau Landon Paris Catégories d’évènement: île de France

STAGE ÉVEIL SCIENTIFIQUE ET RECYCLAGE Centre Paris Anim' Chateau Landon, 2 novembre 2021, Paris. Du 2 au 5 novembre 2021

mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 14h à 17h

Stage pour les 8/14 ans du 2 au 5 octobre 2021 Eveil scientifique et recyclage – Vacances de la Toussaint Ce stage s’adapte très bien également aux enfants de 8-14ans. 4 activités ludiques pour découvrir la petite électricité (entre 3V et 5V) et les composants de base en les manipulant dans des montages simples avec des matériaux de récupération . Fabrication de voitures à hélice, de robots dessinateurs, de jeux d’adresse… De quoi éveiller l’esprit scientifique et l’esprit créatif pour les enfants et les ados durant une semaine ! Animé par Cyril de Cogito INSCRIPTION SUR:

Centre Paris Anim' Chateau Landon 31 rue du Chateau Landon Paris 75010

7, 7bis : Louis Blanc (195m) 2, 5, 7 : Stalingrad (275m)

Contact :CRL10 – Espace Château Landon 0146078412 info-cl@asso-crl10.net

