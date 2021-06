Paris Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris STAGE EVEIL SCIENCES BOTANIQUE 7/11 ANS Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris Catégorie d’évènement: Paris

STAGE EVEIL SCIENCES BOTANIQUE 7/11 ANS Le Patronage Laïque Jules-Vallès, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 7 au 9 juillet 2021 :

mercredi, jeudi, vendredi de 14h à 16h

payant

Dans la peau d’un botaniste viens découvrir de nombreuses espèces de plantes et t’initier au jardinage. Rentre dans la peau d’un botaniste viens découvrir de nombreuses plantes et t’initier au jardinage avec Chrystelle. Animations -> Stage Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure Paris 75015

8 : Boucicaut (221m) 8 : Lourmel (306m)

Contact :ACTISCE PATRONAGE LAIQUE JULES VALLES 0140608600 https://patronagelaique.fr/ https://fr-fr.facebook.com/patronagelaiqueparis/ 0140608600 ecrire@patronagelaique.fr Animations -> Stage Enfants

Date complète :

2021-07-07T14:00:00+02:00_2021-07-07T16:00:00+02:00;2021-07-08T14:00:00+02:00_2021-07-08T16:00:00+02:00;2021-07-09T14:00:00+02:00_2021-07-09T16:00:00+02:00

@patronagelaiquejulesvalles

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Patronage Laïque Jules-Vallès Adresse 72 avenue Félix Faure Ville Paris lieuville Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris