**Du Lundi 26 au vendredi 30 juillet 2021 de 10h30 à 11h30** **Enfants de 3 à 5 ans.** 5 à 8 participants Maison de Quartier Croix-Daurade – Salle sierra – 7 rue Francis Lopez, 31200 Toulouse **65€ par personne pour le stage complet** Ce stage permet d’affiner l’acuité auditive de l’enfant par la musique. Les enfants participent à différent jeux sonores et découvrent de nombreux instruments. Ils appréhendent la musique via le corps, la voie, les instruments ou l’apprentissage de chansons. Enfin, ils peuvent sonoriser une histoire inventée et participer à un mini-orchestre. **Objectifs :** – Affiner l’acuité auditive de l’enfant par la musique – Jeux sonores avec plusieurs instruments et supports pédagogique adaptés à l’enfant – Jeux de comparaison sonores interactifs – Appréhender la pulsation par la découverte de différents styles musicaux – Découverte et exploration de la malle magique – Découverte d’instruments et objets sonores du monde – Présentation d’Octave la marionnette musicienne qui accompagne Nathalie – Sonoriser une histoire inventée – Découvrir le xylophone grâce à l’apprentissage ludiques de chansons originales – Découverte sonore et visuelle des familles d’instruments – Découvrir le jeu rythmique sur différentes percussions – Découvrir sa voix grâce au micro – Création d’un mini orchestre – Appréhender la musique par le corps et l’expression corporelle sur un conte créé par l’artiste – Appréhender l’écriture du solfège par un jeu créé par l’artiste – Possibilité de créer une mini représentation devant Papa , maman à la fin du stage **Pour réserver maintenant en ligne : [https://www.helloasso.com/associations/abc-actions-culturelles/adhesions/stage-eveil-musical](https://www.helloasso.com/associations/abc-actions-culturelles/adhesions/stage-eveil-musical)** **Pour réserver maintenant et payer le jour du stage contactez-nous au 05.34.41.14.44 ou par mail à [communication@abcactionsculturelles.com](mailto:communication@abcactionsculturelles.com)** Site internet : [https://abcactionsculturelles.com/inscription/](https://abcactionsculturelles.com/inscription/)

