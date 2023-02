Stage éveil musical Centre Paris Anim’ Rachid Taha ex La Chapelle Paris Catégories d’Évènement: île de France

Stage éveil musical Centre Paris Anim’ Rachid Taha ex La Chapelle, 20 février 2023, Paris. Du lundi 20 février 2023 au vendredi 24 février 2023 :

. payant 12€ par stage soit 2.40€ par heure (Tarif voté au Conseil de Paris) Développer la qualité d’écoute par les jeux et les chansons. Découverte de nouveaux instruments. Du lundi 20 au vendredi 24 février, de 10h30 à 11h30 le centre Paris Anim’ Rachid Taha accueillera les enfants de 4/6 ans pour un stage de découverte du monde de la musique. Au programme : chant, rythmique, reconnaissance des instruments… Centre Paris Anim’ Rachid Taha ex La Chapelle 26 boulevard de La Chapelle 75018 Paris Contact : https://www.animactisce.org/stage/1475/16-stage-eveil-musical-du-20-02-au-24-02.htm?centre= 01 42 05 18 39 cparachidtaha@actisce.org https://www.animactisce.org/stage/1475/16-stage-eveil-musical-du-20-02-au-24-02.htm?centre=

