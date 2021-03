Paris Centre Paris Anim' Place des fêtes Paris Stage Éveil Musical – 3 à 4 ans Centre Paris Anim’ Place des fêtes Paris Catégorie d’évènement: Paris

Stage Éveil Musical – 3 à 4 ans Centre Paris Anim' Place des fêtes, 26 avril 2021-26 avril 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 26 au 30 avril 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 11h à 12h

payant

Sensibilisation à la musique par des jeux, des chansons, des rythmes parlés et frappés, des mouvements. Utilisation des instruments. Développement de la concentration, l’écoute du « tempo ». Approche du langage musical pour les plus grands, avant l’apprentissage d’un instrument. Lundi au Vendredi : 11h00 à 12h00

3 à 4 ans Centre Paris Anim' Place des fêtes 2-4 rue des Lilas Paris 75019

7bis, 11 : Place des Fêtes (194m) 7bis : Pré-Saint-Gervais (342m) 48 : louise Thuliez 60 : place des Fêtes T3b : Pré-Saint-Gervais (342m)

Contact :Ligue de l'Enseignement – Fédération de Paris 0140187645 caplacedesfetes@ligueparis.org

Date complète :

2021-04-26T11:00:00+02:00_2021-04-26T12:00:00+02:00;2021-04-27T11:00:00+02:00_2021-04-27T12:00:00+02:00;2021-04-28T11:00:00+02:00_2021-04-28T12:00:00+02:00;2021-04-29T11:00:00+02:00_2021-04-29T12:00:00+02:00;2021-04-30T11:00:00+02:00_2021-04-30T12:00:00+02:00

Centre Paris Anim' Place des fêtes 2-4 rue des Lilas Paris