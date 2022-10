Stage éveil anglais : english for kids ! Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Stage éveil anglais : english for kids ! Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers, 24 octobre 2022, Paris. Du lundi 24 octobre 2022 au vendredi 28 octobre 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 11h00

. payant Selon le quotient familial

Un stage qui permettra aux tout·es petit·es de s’initier de façon ludique à la langue de Shakespeare ! A 4 ans, il est possible d’apprendre l’anglais en s’amusant : comptines, jeux, dessins… les enfants ne demanderont qu’à revenir. Un stage qui les ouvrira à de nouvelles sonorités et leur donnera confiance pour leurs futurs apprentissages ! Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 Paris Contact : https://ligueo.ligueparis.org/cpa13/activites/stages-vacances/stage-eveil-anglais 01 45 88 46 68 poternedespeupliers@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentrePoterneDesPeupliers https://www.facebook.com/CentrePoterneDesPeupliers https://ligueo.ligueparis.org/cpa13/-/modalites/quotient

Banque d’image Un stage pour les 4-6 ans

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Poterne des Peupliers Adresse 1 rue Gouthière Ville Paris lieuville Centre Paris Anim' Poterne des Peupliers Paris Departement Paris

Centre Paris Anim' Poterne des Peupliers Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

