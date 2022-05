Stage étiquettes de jardin Jardin de la maison botanique Boursay Catégories d’évènement: Boursay

Jardin de la maison botanique, le samedi 4 juin à 14:00 Tarifs : Adulte 15€+Adh, enfant – offert pour 1 puis 5€ par enfants supplémentaires

Demie-journée conviviale pour créer des étiquettes botaniques qui viendront orner vos jardins/jardinières, sans plastique en réutilisant des matériaux recyclés et en modelant la terre. Jardin de la maison botanique Rue des Ecoles, 41270 Boursay Boursay Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T17:00:00

