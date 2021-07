Bagnoles de l'Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie, Orne Stage été tennis : stage multi-sports Bagnoles de l’Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie Catégories d’évènement: Bagnoles de l'Orne Normandie

Orne

Stage été tennis : stage multi-sports
2021-07-05 10:00:00 – 2021-07-09 16:00:00
Mairie Chateau Allée Aloïs Monnet
Bagnoles de l'Orne Normandie

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne Organisés par le Tennis Club Bagnolais. 30 heures de sport la semaine :

– Tennis de 10h00 à 13h00 (du lundi au jeudi)

– Activités sportives de 14h00 à 16h00 (du lundi au jeudi)

dernière mise à jour : 2021-06-15

Lieu Bagnoles de l'Orne Normandie
Adresse Mairie Chateau Allée Aloïs Monnet