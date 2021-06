Paris Centre Paris Anim' Pina Bausch ex Montgallet Paris Stage été 2021 : Eveil à la gym Centre Paris Anim’ Pina Bausch ex Montgallet Paris Catégorie d’évènement: Paris

Stage été 2021 : Eveil à la gym Centre Paris Anim’ Pina Bausch ex Montgallet, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 19 au 23 juillet 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 10h à 11h

payant

Parcours de mobilité pour l’éveil à la motricité Stage accessible pour les enfants de 4 ans Animations -> Stage Centre Paris Anim’ Pina Bausch ex Montgallet 4, passage Stinville Paris 75012

8 : Montgallet (103m) 1, 8 : Reuilly – Diderot (389m)

Contact :CLAJE 0143414787 contact@claje.asso.fr Animations -> Stage Sport;Enfants

Date complète :

2021-07-19T10:00:00+02:00_2021-07-19T11:00:00+02:00;2021-07-20T10:00:00+02:00_2021-07-20T11:00:00+02:00;2021-07-21T10:00:00+02:00_2021-07-21T11:00:00+02:00;2021-07-22T10:00:00+02:00_2021-07-22T11:00:00+02:00;2021-07-23T10:00:00+02:00_2021-07-23T11:00:00+02:00

Claje

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Centre Paris Anim' Pina Bausch ex Montgallet Adresse 4, passage Stinville Ville Paris lieuville Centre Paris Anim' Pina Bausch ex Montgallet Paris