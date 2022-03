Stage et spectacle de danse avec le groupe MLIT Châtillon-sur-Seine, 23 avril 2022, Châtillon-sur-Seine.

Stage et spectacle de danse avec le groupe MLIT Promenade Saint-Vorles Espace Kiki de Montparnasse Châtillon-sur-Seine

2022-04-23 – 2022-04-23 Promenade Saint-Vorles Espace Kiki de Montparnasse

Châtillon-sur-Seine Côte-d’Or Châtillon-sur-Seine

12 EUR Miradi KOKO, ancien élève de l’atelier théâtre de la Compagnie des Gens, et les artistes de MLIT vous feront découvrir leur Bric à Brac. Mélange d’émotions et de disciplines portées par des artistes aux personnalités fortes et diverses. Une proposition étonnante, résonnante, et fugace, à l’image de leur vision du monde d’aujourd’hui.

Résumé :

Bric à bac c’est l’histoire d’un mélange de cultures, des genres, d’émotions, des ambitions et de volonté. Un mélange qui ne dit pas son nom mais tout ce qu’on

constate ce qu’on voyage très vite dans cette univers à la fois festif, tragique, bizarre indescriptible. Le chorégraphe associe plusieurs styles de danses du monde, du texte, du rap, du chant, du slam. En effet, ce bric à brac sur scène emmène le public à lui aussi bouger à son tour, bouillonner et devenir acteur de ce beau désordre sur scène. Les artistes se trouvent dans un état inexplicable, entre transe, folie et normalité. Bric à brac est un spectacle qui fait de la boite noire une feuille blanche sur laquelle, on écrit son histoire où et quand il veut pour toujours surprendre le public et le pousser à devenir acteur du spectacle

Horaires : le 23/04/22 à 20h30

Le petit + : participez au stage de danse proposé par MLIT de 10h à 13h en amont du spectacle. Au programme : Rhuma Congolaise, danse Afro et danse moderne. stage à partir de 15 ans.

Tarifs :

¦ 7€ spectacle seul

¦ 10€ stage seul

¦ 12€ stage + spectacle

Inscriptions sur réservations au 06.73.04.88.51 ou par mail à l’adresse com.compagniedesgens@gmail.com

Promenade Saint-Vorles Espace Kiki de Montparnasse Châtillon-sur-Seine

