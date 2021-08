Saint-Pierre-de-Colombier Saint-Pierre-de-Colombier Ardèche, Saint-Pierre-de-Colombier Stage et promenade avec Al Tempo Saint-Pierre-de-Colombier Saint-Pierre-de-Colombier Catégories d’évènement: Ardèche

Saint-Pierre-de-Colombier Ardêche Saint-Pierre-de-Colombier 9h-12h : stage poly activités. Débutants/G2/3.

À partir de 6 ans – 35 euros

Après-midi : Promenades en main.

Infos et réservations au 0661427178 altempo07@gmail.com +33 6 61 42 71 78 http://altempo-equitation.blogspot.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-12 par Office de Tourisme Ardèche des Sources et Volcans

