Stage et démonstration de danse Renaissance Le bourg Bourdeilles, samedi 18 mai 2024.

La Compagnie Christine Grimaldi et le « Tracervatoire »: recherche, transmission et créations contemporaines autour des matériaux chorégraphiques allant du XIIIème siècle au début du XVIIème siècle.

Démonstrations les après-midi, compris dans le billet d’entrée!

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18

fin : 2024-05-20

Le bourg Château de Bourdeilles

Bourdeilles 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact.cie.chgrimaldi@orange.fr

L’événement Stage et démonstration de danse Renaissance Bourdeilles a été mis à jour le 2024-04-09 par Val de Dronne