Stage et bal Trad Rampoux Rampoux Catégories d’évènement: Lot

Rampoux

Stage et bal Trad Rampoux, 3 septembre 2022, Rampoux. Stage et bal Trad Rampoux

2022-09-03 – 2022-09-03

Rampoux Lot Rampoux 14h : stage de musique d’ensemble

21h : grand bal traditionnel L’Association Los Barjacaires vous propose un stage de musique d’ensemble animé par Rémi Geffroy suivi d’un grand bal trad avec Rémi Geffroy septet, Supernovas et Aurélien Claranbaux solo. +33 6 19 78 21 10 14h : stage de musique d’ensemble

21h : grand bal traditionnel ©Rémi Geffroy

Rampoux

dernière mise à jour : 2022-04-04 par OT Cazals-Salviac

Détails Catégories d’évènement: Lot, Rampoux Autres Lieu Rampoux Adresse Ville Rampoux lieuville Rampoux Departement Lot

Rampoux Rampoux Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rampoux/

Stage et bal Trad Rampoux 2022-09-03 was last modified: by Stage et bal Trad Rampoux Rampoux 3 septembre 2022 Lot Rampoux

Rampoux Lot