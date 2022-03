stage et bal Salle L’farto,Massingy (74)

Salle L’farto, Massingy (74), le samedi 23 avril à 14:30

A partir de 14h00 : accueil. De 14h30 à 18h30: près de 4h d’entrainement avec pauses déterminées par les animatrices et animateurs. **REPAS** : De 19h00 à 20h15 : partage des spécialités apportées par chacun avec tous les participants, animateurs, musiciens et danseurs qui le souhaitent. (Pensez à apporter vos couverts). **BAL FOLK** : De 20h30 à 24h00. Le Morvan et ses bourrées vives et toniques au pas caractéristique, et pour se reposer les jambes, le Nivernais, proposant des bourrées plus posées et chorégraphiées seront au coeur de cet après-midi ***Bulletin d’inscription sur notre site : [www.crocdanse.fr](http://www.crocdanse.fr)*** ***Tél : 0673109793 ou 0781629448*** *source : événement [stage et bal](https://agendatrad.org/e/35959) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

25 € – 20 € (adhérent)

avec Gilles Lauprêtre Salle L’farto,Massingy (74) 30 rte du Chef lieu Salle L’farto, 74150 Massingy, France

