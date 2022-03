Stage et Bal Limousin. Morogues, 26 mars 2022, Morogues.

Stage et Bal Limousin. Morogues

2022-03-26 – 2022-03-26

Morogues Cher Morogues

“TORNAREM” est un groupe musical, issu du conservatoire régional de musique traditionnelle de Limoges, dont l’objectif est de promouvoir et de diffuser les musiques, danses, et chants de tradition populaire du Limousin !

Cet ensemble musical traditionnel est composé de vielles à roue, harmonica accordéons diatoniques, cornemuse, cabrette, violons et percussions. Nous animons des bals traditionnels, organisons des ateliers de danses et participons à des animations de marchés, festivals, comices etc…

Notre objectif est, avec dynamisme et passion, de faire partager notre intérêt pour la musique et la danse.

Le Repas (pour les stagiaires) :

Nous vous proposons un buffet avec les spécialités apportées par chacun d’entre vous !!!

Le Bal

“Tornarem”

Travail proposée : Apprentissage de danse du répertoire Limousin ; Sautières, Bourrées 3Tps et autres danses.

Niveau : Tout niveau sauf grand débutant.

http://www.viguenets.fr/

“TORNAREM” est un groupe musical, issu du conservatoire régional de musique traditionnelle de Limoges, dont l’objectif est de promouvoir et de diffuser les musiques, danses, et chants de tradition populaire du Limousin !

Cet ensemble musical traditionnel est composé de vielles à roue, harmonica accordéons diatoniques, cornemuse, cabrette, violons et percussions. Nous animons des bals traditionnels, organisons des ateliers de danses et participons à des animations de marchés, festivals, comices etc…

Notre objectif est, avec dynamisme et passion, de faire partager notre intérêt pour la musique et la danse.

Le Repas (pour les stagiaires) :

Nous vous proposons un buffet avec les spécialités apportées par chacun d’entre vous !!!

Le Bal

“Tornarem”

Les Viguenets

Morogues

dernière mise à jour : 2022-03-17 par