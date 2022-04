Stage et Bal de Chavagnes en Paillers rue des rosiers,Chavagnes-en-Paillers (85)

De 14h30 à 18h00 stages de danses vendéennes. niveaux (débutant et confirmé) avec possibilité de passer de l’un à l’autre au cours de l’après-midi. Niveau débutant (Gaëlle Druard et Michaël Auger) : Pour celles et ceux qui veulent découvrir, ou redécouvrir, les danses de Vendée dans leur forme dansée en bal. Niveau confirmé (Maxime Chevrier et Jeff Rambaud) : Un voyage d’Est en Ouest de la Vendée avec entre autre “Avant deux aux quatres coins de St Mesmin”, variations sur les rondes du nord-ouest et pour finir une petite excursion en Saintonge. 21h00 Bal Arbadétorne *source : événement [Stage et Bal de Chavagnes en Paillers](https://agendatrad.org/e/36263) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)* avec Arbadétorne rue des rosiers,Chavagnes-en-Paillers (85) rue des rosiers, 85250 Chavagnes-en-Paillers, France

