**ANNULE** Bonjour chers amis folkeux, Croc’Danse vous propose, en ce début d’année, un stage entre Provence et Dauphiné, animé par ***un groupe des Hautes Alpes***,.. “**EN AVANT 3″** Ces musiciens vous inviterons à danser, contredanses, valses, rigodons, mazurkas, polkas, rondes, sur un répertoire inédit du Val Durance, au son du galoubet et tambourin, accordéon, vieille à roue.. Visitez notre site: **[www.crocdanse.fr](http://www.crocdanse.fr)** où vous trouverez toutes les informations et le bulletin d’inscription relatifs à ce stage. Vous pouvez également nous joindre au 0673109793 ou 0781629448 Les places sont limités, inscrivez vous rapidement. A bientôt Danielle, pour Croc’Danse *source : événement [ Stage et bal danses Provence-Dauphiné Annulé](https://agendatrad.org/e/35342) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

