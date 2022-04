Stage et bal avec DuoEva Cambian,Ytrac (15)

DuoEva propose un stage d’accordéon et de violon à Ytrac (15) à côté d’Aurillac ainsi qu’un bal en soirée. 9h accueil9h30 -17h30 stages19h repas partagé sorti des paniers21h bal Le stage d’accordéon portera sur les variations,, les accompagnements, accords main droite, le jeu d’ensemble à plusieurs et la mise en place d’un morceau. Il s’adresse à tous, sauf les tout débutant.Le stage de violon portera sur la structuration et la mise en place d’un morceau autour de voix mélodiques et rythmiques, l’harmonisation, accompagnements et arrangements, et orchestration.. Il s’adresse à tous, sauf les tout débutant. Il est nécessaire d’être plutôt à l’aise avec son instrument, être capable d’attraper un air à l’oreille. tarif : 40€ la journée (petit budget, nous consulter)Inscription OBLIGATOIRE pour recevoir les fichiers audio.duoeva@orange.fr ou 06 73 66 35 61 *source : événement [Stage et bal avec DuoEva](https://agendatrad.org/e/36227) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

