Stage et b Salle des fetes, Bédouès-Cocurès (48) Bédouès-Cocurès, samedi 23 mars 2024.

Stage et b avec Abraçebraç et Sylvie Berger Samedi 23 mars, 10h00 Salle des fetes, Bédouès-Cocurès (48) 25/30 euros stage – 8 euros bal

Début : 2024-03-23T10:00:00+01:00 – 2024-03-23T14:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T10:00:00+01:00 – 2024-03-23T14:00:00+01:00

Pendant 6 heures à partir de 10 heures, venez découvrir et ou vous perfectionnez aux danses d Occitanie notamment le branle d ossau, le rondeau le rigodon et bien d autres avec Sylvie Berge et Serge Desaunay. Et a 20h30, un bal avec l atelier trad de florac. En deuxième partie, Serge Desaunay et Sylvie Berger nous ferons danser avec le groupe Abraçebraç!

pour le stage , une réservation est très fortement conseillée au 06 89 95 25 00!

Salle des fetes, Bédouès-Cocurès (48) Village

Salle des fetes, 48400 Bédouès-Cocurès, France Bédouès-Cocurès 48400 Bédouès Lozère Occitania

