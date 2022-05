STAGE et ATELIER COUTURE Mes envies,mes créations Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Stage et Atelier Couture pour enfants à partir de 8 ans, adultes et adolescents Du 4 au 8 Juillet 2022 5 matinées ou 5 après-midi ou atelier de 3 h Matin: 9h30-12h30 Après-midi: 14h-17h Tarif stage; 145 euros Tarif atelier: 50 euros Lieu: avenue du Château Meudon Site internet: [http://mesenviesmescreations.fr](http://mesenviesmescreations.fr) Contact: Véronique Moreau 06 30 23 35 25

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-04T09:30:00 2022-07-04T12:30:00;2022-07-04T14:00:00 2022-07-04T17:00:00;2022-07-05T09:30:00 2022-07-05T12:30:00;2022-07-05T14:00:00 2022-07-05T17:00:00;2022-07-06T09:30:00 2022-07-06T12:30:00;2022-07-06T14:00:00 2022-07-06T17:00:00;2022-07-07T09:30:00 2022-07-07T12:30:00;2022-07-07T14:00:00 2022-07-07T17:00:00;2022-07-08T09:30:00 2022-07-08T12:30:00;2022-07-08T14:00:00 2022-07-08T17:00:00

