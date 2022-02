Stage eSport CyberEspace de Rive de Gier Rive-de-Gier Catégories d’évènement: Loire

**Le Cyberespace et le Service des Sports de la ville de Rive-de-Gier vous proposent un stage de découverte du monde de l’eSport pour une durée de trois jours.** Tout niveau / dès 14 ans (Pass sanitaire obligatoire) / 6 places Joueurs manette ou clavier/souris Fifa / Overwatch / Réalité virtuelle Tenue de sport obligatoire. Les participants pourront manger sur place (repas non fourni). **L’accès à cette animation est sur inscription et gratuite Elle aura lieu du mercredi 23 au vendredi 25 février de 9h à 17h.** **Plus d’infos** : [http://cyberespace.rivedegier.fr/2022/02/11/stage-esport-23-au-25-fevrier/](http://cyberespace.rivedegier.fr/2022/02/11/stage-esport-23-au-25-fevrier/)

