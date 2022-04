STAGE ESCALADE ENFANTS VACANCES DE PÂQUES- ALTISSIMO Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier Hérault EUR 100 Pendant les vacances, votre salle Altissimo Odysseum vous propose 2 stages escalade enfants adaptés à tous niveaux. Votre enfant apprendra les techniques de bases, l’assurage, les nœuds, la gestuelle dans la bonne humeur. L’approche ludique et éducative garantit un bon moment de partage et de sport. Dates des stages : 25 au 28 Avril / 2 au 5 Mai

Planning : 9h30 à 11h30 pour les 6-10 ans et de 13h à 15h pour les 10-15 ans

montpellierodysseum@altissimo.fr +33 4 67 64 14 18 https://www.altissimo.fr/index.html

