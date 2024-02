Stage escalade en route vers l’extérieur Bloc Session Bloc Session Pertuis Pertuis, lundi 4 mars 2024.

Pertuis Vaucluse

Stage d’escalade Bloc Session Pertuis . A partir de 7 ans.

Ce stage destiné aux jeunes dès 7 ans, se déroule sur deux 1/2 journées en indoor et sur une journée en falaise. Au cours de ce stage les jeunes découvriront différentes facettes de l’escalade: l’escalade sur cordes, l’escalade de blocs et l’escalade en site naturel.



Voici le programme de stage.



Jour 1 Escalade sur cordes 1/2 journée après midi 14h-17h

En salle d’escalade, sur la première partie de la séance, les jeunes découvriront l’escalade de blocs autour de jeux et de situations pédagogiques ludiques. Dans la seconde partie de la séance, ils apprendront à grimper avec cordes et baudriers, et à assurer leur partenaire de cordée afin de préparer la journée d’escalade en falaise.





Jour 2 Escalade en blocs 1/2 journée après midi 14h-17h

En salle de blocs, autour de jeux et de situations pédagogiques ludiques les jeunes perfectionneront leurs techniques d’escalade. Grimper en blocs, sans cordes ni baudrier est une discipline à part entière! La simplicité de mise en oeuvre avec moins de contraintes liées à la sécurité, permet de mettre en place des exercices afin de se focaliser sur certains aspects de la progression.



Jour 3 Escalade en falaise journée de 9h à 17h.

C’est le grand jour ! Les jeunes feront leurs premiers pas en falaise école sur des voies de 10 à 30 mètres et feront en toute sécurité le plein de sensations. Les sites que nous choisissons sont à l’ombre en plein été et au soleil en hiver ;) EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-04 09:00:00

fin : 2024-03-08 17:00:00

Bloc Session Pertuis 37 rue François Gernelle

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur pertuis@blocsession.com

