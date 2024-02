Stage équitation Posture alignée et profonde aux trois allures Les Chevaux de Beltane Pagnoz, jeudi 25 avril 2024.

La posture juste me passionne. L’expérience aux côtés d’un cheval ou montée est totalement différente lorsque l’on commence à habiter vraiment son corps, à harmoniser le haut et le bas, à dissocier le maintien de la rigidité… c’est une quête infinie mais très savoureuse. Je ne connais pas un seul maître qui fait l’impasse de ces explorations pour gagner en fluidité, en clarté et en harmonie. C’est LA clef.

Cela fait des années que j’explore auprès de professionnels équestres reconnus comme Arlette Agassis, Véronique Corbeau, Claire Vandenbulcke, Gina Pitti. J’ai été longtemps trop en arrière, puis trop en avant, pas assez « dans mon bas du corps », je n’avais pas assez de tonus dans mon buste…. et puis entre toutes ces périodes plus ou moins longues, toutes ces propositions de correctifs, il y avait à chaque fois des moments de grâce accueillie par le cheval par le retour de la décontraction, par un changement de sa posture, par un retour de l’équilibre juste…

J’ai aussi pratiqué pendant des années le yoga qui m’a enseigné notamment à chasser les contractions inutiles, la danse folk dont les versions « impro » qui ont affiner mon écoute, le qi gong qui a fait grandir mon ancrage et la conscience de mon axe, j’explore cette année le tango et la danse contact qui développe le partage de poids responsable et la précision des mouvements obtenue sans crispation du mental.

Là encore l’harmonie individuelle permet la justesse dans la relation.

Cette recherche est aussi une bénédiction pour les humains qui, comme moi, ont longtemps cru que le mental, la logique et la compréhension étaient les super héros pour nous faire avancer dans la vie. Ré-honorer l’intelligence du corps permet d’être moins dans le contrôle, de tranquilliser l’ego en lui apprenant d’accepter le temps nécessaire, le côté insaisissable de cette recherche et aussi que tout ne repose pas sur lui et que c’est ok comme ça. .

