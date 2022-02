Stage Equicoaching / Equilibre et Action juste Saint-Martin-de-Brômes Saint-Martin-de-Brômes Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Saint-Martin-de-Brômes

Stage Equicoaching / Equilibre et Action juste Saint-Martin-de-Brômes, 11 mars 2022, Saint-Martin-de-Brômes. Stage Equicoaching / Equilibre et Action juste Le Payanet LE PAYANET Saint-Martin-de-Brômes

2022-03-11 17:30:00 17:30:00 – 2022-03-13 17:00:00 17:00:00 Le Payanet LE PAYANET

Saint-Martin-de-Brômes Alpes de Haute-Provence Saint-Martin-de-Brômes Prochain Stage d’EquiCoaching par Safr’Ânerie les 12 et 13 mars 2022 à Saint-Martin-de-Brômes (04).

Équilibre et Action juste.

Définir ces objectifs et les atteindre grâce à la sagesse des équidés. magali@safranerie.fr +33 6 79 82 29 95 https://mailchi.mp/c8e452fddb6e/untitled-page?fbclid=IwAR0eCGLcWgs3kSX0m7Lf1nldj_sEPnWic3bNCtFOQc9RwbjYT8sgT9oPL4k Le Payanet LE PAYANET Saint-Martin-de-Brômes

