Maine-et-Loire Huillé-Lézigné 110 EUR Pendant les vacances, les Ecuries d’Elwing proposent des stages d’équitation pour vos enfants et adolescents. Une semaine au milieu des poneys et chevaux pour un moment inoubliable de partage et de joie. Des soins quotidiens des chevaux et des poneys en passant par la balade, le manège, l’hippologie…, le programme est varié.

Alors n’hésitez pas et réservez dès maintenant à la demi-journée ou semaine . Vos enfants aiment les chevaux et les poneys, alors donnez-leur la chance de pratiquer l’équitation en s’amusant …. +33 6 24 78 21 16 Huillé-Lézigné

