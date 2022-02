Stage épée/bocle 1.33, 19 et 20 Février UCJG, 19 février 2022, Paris.

du samedi 19 février au dimanche 20 février à UCJG

Pour le premier stage de l’année, le Chapitre des Armes organise le week-end des **19 et 20 février**, le samedi 14h à 18h, et le dimanche de 14h à 17h, un stage d’épée bocle en plein Paris avec Marine Beaumel et Franck Cinato. Ce stage est centré sur le manuscrit I.33 et s’adresse aux bocleurs et bocleuses de tous niveaux familier avec le manuscript. Matériel exigé : Masque et gants. Gorgerin fortement conseillé. Le club dispose d’épées et de bocles de prêt, merci de nous contacter si vous souhaitez en emprunter.

Inscription à 75 euros, ne prévoit pas les repas ou le logement. Nous servira à défrayer l’instructeur et payer la salle.

UCJG 14 Rue de Trévise, 75009 Paris Paris Quartier du Faubourg-Montmartre



