Gannat Allier Gannat Le CEN Auvergne vous propose un atelier gratuit spécial taille et entretien d’arbres fruitiers. Un animateur vous emmène sur l’Espace Naturel Sensible « Le Coteau des Chapelles » à GANNAT dans le verger communautaire. +33 4 70 90 17 78 https://www.valdesioule.com/2021/02/26/stage-entretien-du-verger/ Le CEN Auvergne vous propose un atelier gratuit spécial taille et entretien d’arbres fruitiers. Un animateur vous emmène sur l’Espace Naturel Sensible « Le Coteau des Chapelles » à GANNAT dans le verger communautaire.

