2022-11-19 – 2022-11-20

EUR 195 Plongez vous dans la terre!

Créez, seulement avec vos mains, un ensemble de 3 pièces pour votre petit déjeuner. Grâce aux techniques du modelage: pincée, colombin et plaques créé à votre guise: bol, tasse, pichet à lait, beurrier, coquetier, mug, assiette, ou nous pourrions ensemble trouver des formes, motifs, volumes, et couleurs pour créer un petit set qui vous accompagnera au quotidien. Quelque soit votre univers, créez avec vos mains et à l’aide des outils simples un ensemble de 3 pièces, je vous transmettrai mon savoir-faire de céramiste. Nous pourrions ensemble trouver des formes, motifs, volumes, et couleurs pour créer des pièces qui vous accompagneront au quotidien. Lâchez prise et libérez votre créativité, je vous accompagne étape par étape pour donner forme à vos idées. 12 heure- 195€ (matériaux et cuisson comprise)

Samedi 10h-13h et 14h-17h

Dimanche 10h-13h et 14h-17h

Repas à partager

Prévoir des photos, dessins, autres pour inspiration

Maximum 5 personnes tahia.strika@gmail.com D14 Atelier la Fourmillière Chapaize

