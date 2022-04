Stage : Enluminure La Charité-sur-Loire La Charité-sur-Loire Catégories d’évènement: La Charité-sur-Loire

La Charité-sur-Loire Nièvre EUR 180 180 Réalisation d’une enluminure extraite du codex de Manesse (1310 à 1340) Manuscrit de poésie lyrique illustrant les textes de chansons d’Amour courtois.

Ce stage ne nécessite pas de compétences particulières en dessin ni en peinture.

et dates possibles pendant les vacances scolaires de 2022.

Sur réservation, nombre de places limité.

