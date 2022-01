Stage enfants Yoga et Peinture 268 chemin de Falet 13200 Pont de Crau Arles Catégories d’évènement: Arles

Au sein de La couleur de l’instant situé à Pont de crau, j’accueille les enfants à partir de 4 ans et demi. Un temps de yoga permet de jouer avec les postures, de s’étirer et se relaxer . Il est suivi de la pratique du Jeu de peindre . Autour de la table palette de 18 couleurs de base, les enfants disposent d’un espace individuel composé de grandes feuilles accrochées au mur. Sans sujet, ni modèle. Je les accompagne à s’exprimer par la peinture, à laisser libre cours à leur imagination tout en développant l’apprentissage de l’usage des pinceaux et des couleurs. Sylvie Albert « Illustratrice professionnelle et professeur de yoga certifiée. La feuille blanche et le tapis de yoga sont mes terrains de jeu favoris. C’est avec joie que j’accompagne les enfants lors d’ateliers où yoga et créativité vibrent en harmonie. »

100€ les 5 après midi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-07T14:30:00 2022-02-07T17:15:00;2022-02-08T14:30:00 2022-02-08T17:15:00;2022-02-09T14:30:00 2022-02-09T17:15:00;2022-02-10T14:30:00 2022-02-10T17:15:00;2022-02-11T14:30:00 2022-02-11T17:15:00

