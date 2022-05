Stage enfants – Tous à l’eau Salle atelier – à côté de la salle polyvalente L’Écluse Labège Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Ces deux jours seront remplis d’activités pour mieux comprendre le rôle qu’occupe l’eau dans notre quotidien. Il faudra faire preuve de créativité pour réaliser de nombreuses constructions (moulins, bateaux, fusées…) avec le matériel à disposition. Animés par l’Association Délires d’Encre

Sur réservation 75€

Un stage rafraîchissant pour démarrer les grandes vacances qui vous fera plonger dans l’univers fascinant de l’eau. Salle atelier – à côté de la salle polyvalente L’Écluse rue des écoles 31670 labege Labège Haute-Garonne

