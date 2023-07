Stage enfants Théâtre/Slam/Hip-hop vacances février 2024 Théâtre du Temps Paris, 19 février 2024, Paris.

Du dimanche 18 février 2024 au vendredi 23 février 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 17h00

.Public enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 11 ans. payant Inscriptions : enfants de 5 à 11 ans

Effectif maximum : 12 participants

Tarif : 179 € (15h de cours)

Chèques-vacances ANCV, Coupons-sport acceptés.

2e semaine: Lundi 18 février au vendredi 23 février 2024

– Théâtre / Slam / Hip-hop : Théâtre du Temps

Spectacle en fin de stage !

2e semaine: Lundi 18 février au vendredi 23 février 2024

– Théâtre / Slam / Hip-hop : Théâtre du Temps



Chaque stage est encadré par des artistes professionnelles durant les vacances d’hiver 2024. Pour le Théâtre / Slam / Hip-hop : Julie Suchestow.



La petite troupe d’enfants changera de discipline toutes les 45 minutes/1h et un « mini-spectacle » sera présenté aux parents en fin de stage.



Stage dans un vrai théâtre du 11e arrondissement :



> Théâtre du Temps (9 rue du Morvan, 75011)

M° Voltaire, Père-Lachaise, Rue St-Maur ou Philippe-Auguste

Inscriptions : enfants de 5 à 11 ans

Effectif maximum : 12 participants

Tarif : 179 € (15h de cours)

Chèques-vacances ANCV, Coupons-sport acceptés.

>>> Spectacle en fin de stage !!! <<<

*Percussions corporelles, Théâtre, Danse Hip-hop et Slam :

Ce stage propose à vos enfants une immersion totale dans le monde du RYTHME. Corps, écriture et oralité seront mis au service d’ un même propos : « Leurs poèmes ». Chaque journée sera ponctuée par trois grands axes:

– L’écriture d’un texte, histoire ou poème. (Il n’est pas nécessaire que les enfants sachent lire et écrire).

– Un travail de mise en bouche, de scansion, etc.

– Apprentissage du vocabulaire de la danse Hip-hop et création d’une chorégraphie en correspondance avec leurs textes.

Julie invite les enfants, durant ce stage, à se glisser dans la peau d’un auteur, d’un interprète et d’un chorégraphe. Le tout dans un ambiance ludique pour que les mots deviennent les partenaires d’une danse sonore, et que le corps s’engage au profit du propos. Une approche loin des méthodes scolaires !

Tenue conseillée pour la Danse : une paire de baskets, des chaussettes chaudes et des vêtements souples (ou vêtements de sport).

Théâtre du Temps 9 rue du Morvan 75011 Paris

Contact : https://compagniemaya.com/stage-fevrier-2024/ +33612966598 contact@compagniemaya.com https://www.facebook.com/CompagnieMayaParis https://www.facebook.com/CompagnieMayaParis https://compagniemaya.com/stage-fevrier-2024/

compagnie maya