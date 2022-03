Stage Enfants “Loisirs et tennis” Terrain de tennis de Queaux Queaux Catégories d’évènement: Queaux

Les enfants passeront chaque matin de la semaine du 25 avril avec Florian Bureau pour pratiquer le tennis, un gouter est offert par l’association.

Inscription obligatoire, 30€ pour le stage + 5€ adhésion à l’association

Florian Bureau anime un stage de tennis, dans un esprit de loisirs et de vacances

2022-04-25T09:30:00 2022-04-25T12:00:00;2022-04-26T09:30:00 2022-04-26T12:00:00;2022-04-27T09:30:00 2022-04-27T12:00:00;2022-04-28T09:30:00 2022-04-28T12:00:00;2022-04-29T09:30:00 2022-04-29T12:00:00

