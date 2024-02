Stage enfants Chorale et Théâtre Café Boissec Larbey, lundi 15 avril 2024.

Vos enfants de 6 à 12 ans ne savent pas vraiment ce qu’ils veulent faire pendant les vacances ? Au Café Boissec, on leur propose un stage de chorale et de théâtre avec nos intervenants habituels, Baptiste et Catherine. Pensez à prendre un pique nique ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-15 10:00:00

fin : 2024-04-16 16:00:00

Café Boissec 303 route de l’église

Larbey 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine boissec@sacdebilles.fr

