Montrelais Montrelais Loire-Atlantique, Montrelais STAGE ENFANTS “BLEU DE PRUSSE” – LE MAT MONTRELAIS Montrelais Montrelais Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Montrelais

STAGE ENFANTS “BLEU DE PRUSSE” – LE MAT MONTRELAIS Montrelais, 26 octobre 2021, Montrelais. STAGE ENFANTS “BLEU DE PRUSSE” – LE MAT MONTRELAIS 2021-10-26 – 2021-10-26

Montrelais Loire-Atlantique Montrelais EUR 30 30 Stage enfants – Bleu de prusse Expériences autour du Cyanotype ( le cyanotype est un procédé photographique monochrome négatif ancien). Stage enfants autour du cyanotype à la Mabiterie Varades ! mediation-montrelais@lemat-centredart.com +33 2 40 98 08 64 http://lemat-centredart.com/ Stage enfants – Bleu de prusse Expériences autour du Cyanotype ( le cyanotype est un procédé photographique monochrome négatif ancien). dernière mise à jour : 2021-10-16 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Montrelais Autres Lieu Montrelais Adresse Ville Montrelais lieuville 47.38154#-1.02737